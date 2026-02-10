¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅí·î¤Ê¤·¤³¤¬¡¢2nd¼Ì¿¿½¸¤ò4·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£1st¼Ì¿¿½¸¡ØÌ¤´°¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤«¤é6Ç¯¡£É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿Åí·î¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤¹ÂÔË¾¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅí·î¤Ê¤·¤³¤¬´°À®¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¤Î¶ËÃ×¤Ø2019Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿1st¼Ì¿¿½¸¡ØÌ¤´°¡Ù¤Ï¡¢Í½ÌóÃÊ³¬¤«¤é2¥õ·î°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æºß¸ËÀÚ¤ì¤¬Â³¤¯¤Ê¤ÉÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤¢¤ì¤«¤é6Ç¯¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢