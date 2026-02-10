ÇÐÍ¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¤¬¡¢9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¸å9¡§00¡Á¸å9¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼ÁÁÇ¤ÊÀ¸³è¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¶µ¤¨»Ò¤Ë¾Ð´é¡ª21Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Å·³¤Í´´õÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Å·³¤¤Î7ºÐ²¼¤«¤é¤ÎÄï¤Î¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢Å·³¤¤¬»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤Ï1980±ß¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ËÅ·³¤¤Ï¡Ö¤»¤á¤Æ2980±ß¡×¤ÈÈ¿±þ¡£MC¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤é¤¬¡Ö¤½¤ó¤ÊÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£¸½ºß¤ÎÉþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ