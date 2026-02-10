¡ü¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿ ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ÊüÁ÷ºî²È¡¢µÓËÜ²È¤¿¤Á¤ò¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÂº·É¤ÎÇ°¤ò¹þ¤á¤Æ¡È¥Æ¥ì¥Ó²°¡É¤È¸Æ¤Ó¡¢ºî¤ê¼ê¤ÎÁÇ´é¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ï¢ºÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö¥Æ¥ì¥Ó²°¤ÎÀ¼¡×¡£º£²ó¤Î¡È¥Æ¥ì¥Ó²°¡É¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË23:17¡Á)¤Ç¡¢¥­¥¦¥¤ÊÁ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¡Ö¥­¥¦¥¤D¡×¤³¤È¾®¹â