¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²(PTSD)¤ÏÌ¿¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤ä¤±¤¬¡¢À­ÅªË½ÎÏ¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤Þ¤¿¤ÏÌÜ·â¤·¤¿¸å¤ËÈ¯¾É¤¹¤ëÀº¿À¼À´µ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊPTSD¤ò¼£ÎÅ¤·¤Æ¾É¾õ¤¬·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤Î²þÁ±¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Cognition improvement in U.S. veterans undergoing treatment for posttraumatic stress disorder: Secondary analyses from a randomized controlled trial - Mamat - Journal of Traumati