¢¡ÊóÃÎ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¢¦¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼Âè£¹²ó£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´°Ì¡¦ÁýÅÄÎ¦¡Ö¿À¤Îº¸¡×¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤¤¤ï¤ì¤ë£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´°Ì¡¦ÁýÅÄÎ¦¡Ê£²£¸¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬¡¢¡Ö£³¡¦£±£µ²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡×¤ÇÂç°ìÈÖ¤ËÄ©¤à¡£¸µÀ¤³¦£µ³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Ç£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¤Î¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê£´£³¡Ë¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡á¤ÈÀ¤³¦Ä©Àï¸¢¤ò¤«¤±¤Æ·ý¤ò¸ò¤¨¤ë¡£°ì·â¤ÇÁê¼ê¤ò»ÅÎ±¤á¤ëº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÁýÅÄ¤Ï¡¢¥¸¥à¤ÎÀèÇÚ²¦¼Ô¡¦»³Ãæ¿µ²ð