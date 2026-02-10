¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¤Ï2023Ç¯¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¸½ºßC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Îµî½¢¤ÇºÆ¤ÓÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤ÎÊä¶¯¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¸ø¶¦Åê»ñ´ð¶â¤¬´ØÍ¿¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¥¯¥é¥Ö¤¬Í­Íø¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔËþ¤ò¤â¤é¤·¡¢