¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½´ÆÆÄ½¢Ç¤¤ÇºÇ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¤í¤¦¡£ºòÇ¯3·î¤Ë32ºÐ¤È10¥ö·î¤ÇÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë33ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óDF¥À¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¤À¡£201cm¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¸Ø¤ë¥Ð¡¼¥ó¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤âÆþ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ä¥¦¥£¥¬¥ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤­¤¿¥Ð¡¼¥ó¤â¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½Æþ¤ê¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢32ºÐ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î¥Á¥ã