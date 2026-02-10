¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¤Ç¤¢¤ëNFL¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¤È¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Ú¥¤¥È¥ê¥ª¥Ã¥Ä¤¬ÂÐÀï¤·29¡¾13¤Ç¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤ÏÇòÇ®¤¹¤ë»î¹ç¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤ÇÎ®¤µ¤ì¤ëCM¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤ÏCM30ÉÃÏÈ¤ÎÊ¿¶ÑÎÁ¶â¤¬Ìó800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó12.5²¯±ß¡Ë¡¢°ìÉôCM¤Ï1,000Ëü¥É¥ëÄ¶¤¨¡ÊÌó15.7²¯±ß¡Ë¤È¤µ¤ì