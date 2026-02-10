¥ê¡¼¥ë¥À¥à¤¬°µ´¬¤Î³ê¤ê¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼Í»ß¤á¤¿(C)Getty Images»¨²»¤ò°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¿á¤­Èô¤Ð¤·¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î9Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1000m¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥æ¥Ã¥¿¡¦¥ê¡¼¥ë¥À¥à¤¬1Ê¬12ÉÃ31¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Á°²óËÌµþÂç²ñ¤Î²¦¼Ô¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¤Ï3°Ì¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊì¹ñÆâ¤ÇÈãÈ½¤âÊ®½ÐÍö½÷²¦¥ê¡¼¥ë¥À¥à¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È»ÈÍÑ¾ìÌÌ¤ò