¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê58¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿WOWOW¤ÈLemino¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖËÌÊý¸¬»°¿åÞ÷ÅÁ¡×¡Ê15Æü¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÆüÍË¸á¸å10»þ¡£Á´7ÏÃ¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¤·¶¦±é¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¡Ê52¡Ë¤È¸Ç¤¯°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£Ìó8¥«·î´Ö¤ÇÆüËÜÁ´¹ñ17ÅÔÉÜ¸©¡¢50¥«½ê°Ê¾å¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÃÏµåÈ¾¼þÊ¬¤ËµÚ¤ÖÁí°ÜÆ°µ÷Î¥Ìó2Ëü5000¥­¥í¤ËµÚ¤ó¤À»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÄ¹´ü´Ö¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¡¢Áí°ÜÆ°µ÷Î¥¡¢¿Í¿ô¡ÄËÍ¤Ï¿ÍÀ¸½é¤ÇÇ®¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿