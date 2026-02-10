À¾Éô¸¬»Ê¤¬¹Í»¡¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥»¥ª¥ê¡¼Âè86²óº´Ìî¹ÒÂçÆü¡¹¿Ê²½¤¹¤ë¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸·¤·¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤­È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Àï½Ñ¡¢¥×¥ì¡¼Ê¬ÀÏ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¾Éô¸¬»Ê»á¤¬¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ïº£Åß¤Î²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤ÎMFº´Ìî¹ÒÂç¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÅµ·¿Åª¤ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤Äº´Ìî¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¤Ê¤¼¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ú2000Ëü