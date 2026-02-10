²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼ÂëÇ·»ñ¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬9Æü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤ÇMEET KABUKI -The Art of "Onnagata"Europe Tour 2026-¡Ø½÷Êý¤¬¤Ç¤­¤ë¤Þ¤Ç¡Ù²¤½£¸ø±é2026¤Î¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¸ø±é¤ËÄ©¤à¿´¶­¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4·î¤Ë¥Ñ¥ê¡¢¥í¡¼¥Þ¡¢¥±¥ë¥ó¤Î3ÅÔ»Ô¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ëËÜ¸ø±é¡£²ÎÉñ´ì¤Î¡Ø½÷Êý¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢ÉáÃÊ³Ú²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë²½¾Ñ¤ä°á¾Ø¤ÎÃåÉÕ¤±¤ò´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¼Â±é¤·¡¢Ä¹±´ÉñÍÙ¤ÎÌ¾ºî¡ØÆ£Ì¼¡Ù¡Ê¥Ñ¥ê¸ø±é¤Ç¤Ï¡ØÀÐ¶¶¡Ù¡Ë¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÂëÇ·»ñ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö