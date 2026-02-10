¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ ¹âÇ¯Îð¼Ô¸ÛÍÑ¾õ¶·ÅùÊó¹ð¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤òÄêÇ¯¤È¤¹¤ë´ë¶È¡ÊÄêÇ¯À©¤ÎÇÑ»ß´ë¶È¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï34.9¡ó¤Ç¡¢Á°²ó¤ÎÄ´ºº¤è¤ê2.3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÄêÇ¯¤Þ¤ÇÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÂà¿¦¡Ä¡Ä¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë50Âå¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É·¿´ë¶È¸¦½¤¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥Þ¥á¥¤¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦ÂçÄÍ¼÷¤µ¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÂçÄÍ¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØÄêÇ¯£µÇ¯Á°¤«¤é¤Î¡Ö