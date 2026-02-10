¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¡¢ÆàÎÉ¸©ºß½»¤Î½÷À­¡Ê49¡Ë¤«¤é¡ÖÉ×¤Ë¡Ø°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤¬ÆÏ¤¯¡£ °ÍÍê¼Ô¤Ï¥Ð¥Ä£²¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÉ×¤ÏÍÄÃÕ±à¤«¤é¤ÎÆ±µéÀ¸¡£ÂçÉÂ¤äÎ¥º§¤Ê¤É¤Ç°ÍÍê¼Ô¤¬¤Ä¤é¤¤»þ¡¢¾ï¤ËÍ§¿Í¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ3Ç¯Á°¤Ë¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÏÌ¼2¿Í¤òÏ¢¤ì¤ÆºÆ¡¹º§¡£É×¤ÏÂÎ¤Î¼å¤¤°ÍÍê¼Ô¤ò¾ï¤Ë»Ù¤¨¡¢·ì¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¼¤¿¤Á¤òËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÍÍê¼Ô¤Ï