¢£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¢¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡Ë¡Ú¶¥µ»ÆüÄø¡¦ÆüËÜÂåÉ½°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤¬³«Ëë¡¢Á°²óÂç²ñ¤Î²áµîºÇÂ¿¥á¥À¥ë¿ô¡Ö18¡×¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡©¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡È3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤ÇÉ½¾´Âæ¤òÁÀ¤Ã¤¿´äÞ¼Îï³Ú¡Ê24¡¢BURTON¡Ë¤Ï¡¢2²óÌÜ¤È3²óÌÜ¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢11°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£²áµî2Âç²ñ¡Ê18Ç¯Ê¿¾»¡¢22Ç¯ËÌµþ¡Ë¤Ç4°Ì¤À¤Ã¤¿´äÊ¥¤Ï¡¢º£Âç²ñ¡È3ÅÙÌÜ