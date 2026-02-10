¥À¥é¥¹¡¦¥ªー¥×¥óÂç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î10Æü～2026Ç¯2·î16Æü³«ºÅÃÏ¡§¥¢¥á¥ê¥« ¥À¥é¥¹¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê¼¼Æâ¡Ë·ë²Ì¡§[¥¶¥«¥êー ¥¹¥Ð¥¸¥À] 0 - 2 [¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í ¥À¥Ó¥É¥Ó¥Ã¥Á ¥Õ¥©¥­¥Ê] »î¹ç¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä ¥À¥é¥¹¡¦¥ªー¥×¥óÂè1Æü¤¬¥¢¥á¥ê¥« ¥À¥é¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥¶¥«¥êー ¥¹¥Ð¥¸¥À¤ÈÂè3¥·ー¥É¤Î¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í ¥À¥Ó¥É¥Ó¥Ã¥Á ¥Õ¥©¥­¥Ê¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£