´ð½Ó²ð(IMP.)¡¦º´¡¹ÌÚÈþÎè¡¦Íî¹ç¥â¥È¥­ ¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ô¡¼¤¹¤ª¤Ö¤»¡¼¤Õ¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥Ã¥ºÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢2026Ç¯3·î3Æü(²Ð)¡Á2026Ç¯3·î24Æü(²Ð)¤ËHMV¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø¤Ô¡¼¤¹¤ª¤Ö¤»¡¼¤Õ¡Ù¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡¢2023Ç¯¤ËÉñÂæ¤¬¾å±é¤µ¤ì¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡Ø¤Ô¡¼¤¹¤ª¤Ö¤±¡¼¤­¡Ù¤Î¥­¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤¿´°Á´¿·ºî¥É¥é¥Þ¡õÉñÂæÏ¢Æ°´ë²è¤Ç¡¢2026Ç¯3·î10Æü(²Ð)¤è¤êÊü