½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÊó¹ð¤·¤¿¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¹âÀÐ¤Ï¡ÖÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÁ´°÷¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö½éÆü¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì°¦¾ð¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Ð¤±¤Ð¤±¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·