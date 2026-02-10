¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ ·è¾¡(Âç²ñ3ÆüÌÜ/¸½ÃÏ8Æü)ºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤¬Ãç´Ö¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºäËÜÁª¼ê¤Ï½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à(SP)¤È¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°(FS)¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢²ÚÎï¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤È¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤É¤Á¤é¤â1°Ì¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£FS¤Ç¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃæÈ×¤Î3²óÅ¾