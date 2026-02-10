É×ÉØ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤ÏÆ¯¤­Â³¤±¤¿¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤ëÉ×ÉØ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë70Âå¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¿ô»ú¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢É×ÉØ¤ÇÄ¹¤¯Æ¯¤¯¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ 70Âå¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡© ¿ô»ú¤Ç¸«¤ë¼ÂÂÖ ¡Ö70Âå¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º60Âå¤Î½¢¶È¾õ¶·¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤È¥¤¥áー¥¸¤¬Í¯¤­¤Þ¤¹¡£Æâ³ÕÉÜ¤Î¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÈÇ¹âÎð