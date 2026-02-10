◆ 即戦力左腕に佐伯氏「巨人のOBで言うと郄橋尚成さん」と評価巨人のドラフト1位・竹丸和幸が7日、実戦形式のライブBPに初登板。最速146kmを投じるなど、打者5人に対し無安打2奪三振の投球を披露した。即戦力左腕の好投に、9日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・齊藤明雄氏は「昨年のドラフトNo.1の投手だから、どのチームも注目した投手。テイクバックも小さめで、トップの位置で腕が上がってからボ