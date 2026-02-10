8Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿½°±¡Áªº´²ì¸©Æâ¾®Áªµó¶è¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï58.94¡ó¤Ç¡¢Àï¸åºÇÄã¤À¤Ã¤¿Á°²ó¡Ê2024Ç¯¡¢55.99¡ó¡Ë¤ò2.95¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤¿¡£´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤ÉÁ°²ó¤«¤éÀ¹¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢Àï¸å¤Ç4ÈÖÌÜ¤ËÄã¤«¤Ã¤¿¡£5²óÏ¢Â³¤Ç50¡óÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áªµó¶èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢1¶è¤¬57.74¡ó¡¢2¶è¤¬60.15¡ó¤À¤Ã¤¿¡£»ÔÄ®ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢1¶è¤Î´ð»³Ä®¤¬66.65¡ó¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¡¢ºÇÄã¤Ï1¶è¤Îº´²ì»Ô¤Ç56.56¡ó¤À¤Ã¤¿¡£´üÆüÁ°ÅêÉ¼¼Ô¿ô¡ÊÉÔºß¼ÔÅêÉ¼¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï¡¢21Ëü145¿Í¤Ç¡¢Á°²ó