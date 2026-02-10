½°±¡Áª¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¼«Ì±¤Ï¡¢º´²ì¸©Æâ¤Ç¤âÉý¹­¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢1¡¢2¶è¤È¤âÌîÅÞ¤ËÏ¢ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¹½¿Þ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿½Ð¸ýÄ´ºº¤ò´ð¤Ë³ÆÁªµó¶è¤Î·ë²Ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¢£´äÅÄ»áÉý¹­¤¤Ç¯Âå¤Ë¿»Æ©1¶è¼«Ì±Á°¿¦¤Î´äÅÄÏÂ¿Æ»á¤¬¡¢¸º¤æÁ°¿¦¤Î¸¶¸ý°ìÇî»á¤È¤ÎÀÜÀï¤ò1192É¼º¹¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¾®Áªµó¶è¤Ç14Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°²ó¤«¤éÌó4500É¼Áý¤ä¤·¤¿´äÅÄ»á¤Ï¡¢¼«Ì±»Ù»ýÁØ¤Î7³ä¶¯¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¹ñÌ±»Ù»ýÁØ¤Î3³ä¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£¿äÁ¦¤ò