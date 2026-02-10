NY¸¶ÌýÀèÊª3·î¸Â¡ÊWTI¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á63.29¡Ê-1.85-2.84%¡Ë ¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤Î£²£°£²£¶Ç¯£³·î¸Â¤ÏÂ³¿­¡£ÊÆ±¿Í¢¾Ê¤¬¼«¹ñ¤ÎÁ¥Çõ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤ä¥ª¥Þー¥óÏÑ¤òÄÌ²á¤¹¤ëºÝ¤Ë¥¤¥é¥ó¤ÎÎÎ³¤¤Ë¤Ç¤­¤ë¤À¤±¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦·Ù¹ð¤·¤¿¤³¤È¤¬Áê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥ó¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ©ºÛ¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é£¶£°¡ó¤ÎÇ»½Ì¥¦¥é¥ó¤ò´õ¼á¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤ò¼¨º¶¤·¤¿°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¤³¤Î¾ò·ï¤ÇÀ©ºÛ¤ò´ËÏÂ