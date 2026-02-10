¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè4Æü¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¡Ê2026Ç¯2·î9Æü¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤ÎÎëÌÚË¨¡¹¡Ê18¡á¥­¥é¥é¥¯¥¨¥¹¥È¡Ë¤¬6°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¡£»îµ»1²óÌÜ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É1440¤â54.75ÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê9°ÌÈ¯¿Ê¡£2²óÌÜ¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É1440¤ò·è¤á¤Æ81.50ÅÀ¤òÃ¡¤­½Ð¤·¡¢4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤ÆÎ¾ÏÓ¤òÆÍ¤­¾å¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢3²óÌÜ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É1440¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢¥á¥À¥ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã