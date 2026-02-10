ÉÛ¤ÎÌÌÀÑ¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤ëÉþ¤ÇÁ°¤«¤¬¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã«´Ö¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¡Ä¡Ä!?¤«¤Ä¤ÆÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¤¢¤ÎÈþ½÷¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡¢SNS¤ÇÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÆ°²è¤ò¸ø³«¡ªäþÍ¾¶ÊÀÞ·Ð¤Æ³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¸µKAT-TUN¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤È¡¢¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤ー¥ó¤Î¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥í¥í¥Ö¥ê¥¸ー¥À¤¬¡¢Æ°²è¤Î¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£ ¡ÚTVer¡Û¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¶»¤ÎÃ«´Ö¤Ë¥É¥­¥É¥­¡Ä¡ÄÀÄ³Ø¥ß¥¹¥³¥ó½à¥°¥éÈþ½÷¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÉÛ¤ÎÌÌÀÑ¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë