£Ê£Ò£Á¤Ï£¹Æü¡¢Æ±Æü¤ËµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Âè£²²óµþÅÔ¶¥ÇÏÂè£´Æü¡ÊÂåÂØ¶¥ÇÏ¡Ë¤¬¡¢ÀÑÀã¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê¶¥ÇÏ¤Î¼Â»Ü¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢³«ºÅ¤òÃæ»ß¤·¤¿¡£ÂåÂØ¶¥ÇÏ¤Ï£¸Æü¤ËÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè£±²óÅìµþ¶¥ÇÏÂè£´Æü¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤­¤ç¤¦£±£°Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£ÂåÂØ¶¥ÇÏ¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£±£¸Ç¯£¹·î£³£°Æü¡¢£±£°·î£±Æü¤ËÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ»ß¤·¤¿ºå¿À¶¥ÇÏ°ÊÍè¡£¤Ê¤ª¡¢£±£°Æü¤ÎÅìµþ¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¤ÎÆü¤È¤Ê¤ë¡£