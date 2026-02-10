■ミラノ・コルティナオリンピック™ スキー ジャンプ男子個人ノーマルヒル（日本時間10日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？スキージャンプの男子個人ノーマルヒルが日本時間10日に行われ、小林陵侑（29、TEAM ROY）は8位となり、北京大会に続いてのオリンピック2連覇はならなかった。1回目、49番手に登場した