1.ÇÓÝõÌäÂê¡ÃÁÆÁê¤¬Â³¤­¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¡Ä Ç­¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤ÊÆ°Êª¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÁÆÁê¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ç­¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥È¥¤¥ì¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«ÉÛÃÄ¤ä¥½¥Õ¥¡¡¢¥é¥°¤Î¾å¤ÇÁÆÁê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤È¡¢ÁÝ½ü¤Î¼ê´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤âÂç¤­¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì´Ä¶­¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥È¥¤¥ì¤ÏÀÅ¤«¤ÇÍî¤ÁÃå¤±¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤«¡¢º½¤Î¼ïÎà¤ò