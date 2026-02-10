9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×TWICE¤ÎSANA¡Ê¥µ¥Ê¡¢29¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£TWICE¤ÎÆüËÜ¿Í3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖMISAMO¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎMINA¡Ê¥ß¥Ê¡¢28¡Ë¡¢MOMO¡Ê¥â¥â¡¢29¡Ë¤È°ì½ï¤Ë7Æü¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡ÖMISAMO¡×1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖPLAY¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µ­¼Ô²ñ¸«¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¹õ¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤ÏÇò¤¤¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Ç¡¢·¤¤¬±£¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¡£¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥°¥é¥Õ¥Æ¥£¥ë¥À