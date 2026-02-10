¡þÀÄÇòÀïÇòÁÈ2¡½0ÀÄÁÈ¡Ê2026Ç¯2·î9Æüµ¹ÌîÏÑ¡ËDeNA¤Ïº£¥­¥ã¥ó¥×½é¼ÂÀï¤È¤·¤Æ¡ÖÀÄÇòÀï¡×¤ò¼Â»Ü¡£2·³¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¡¦À®À¥¡ÊNTTÀ¾ÆüËÜ¡Ë¤¬¹¶¼é¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¼¡¥¯¡¼¥ë°Ê¹ß¤Î1·³¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÍ½Äê¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·ç¾ì¤·¤¿²ÃÆ£¤ÎÂåÌò¤ÇµÞ¤­¤ç¡Ö7ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¤Ê¡×¤ÈÆ®»Ö¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ëý¤Î¼éÈ÷¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼2Ï¢È¯¤À¡£2²óÀèÆ¬¤Ï¾¾Èø