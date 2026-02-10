¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿Åìµþ¿·Ê¹ÇÕ¡£°ì¸«¡¢¼ÂÎÏÀÜ¶á¤ÎÆñ²òÀï¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢AI¤¬¼¨¤·¤¿½øÎó¤ÏÌÀ³Î¡£1°Ì»ØÌ¾¤Î¥È¥í¥ô¥¡¥È¡¼¥ì¤Ï»Ø¿ô94¤È¹â¤¤¿ôÃÍ¤Ç¤Î¡ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºò½Õ¤ÎG3¥À¡¼¥Ó¡¼¶ªCT¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏÇÏ¡£Á°Áö¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥Á¾ÞµþÅÔ¶âÇÕ¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥Ç58.5¥­¥í¤òÇØÉé¤Ã¤Æ0ÉÃ2º¹4Ãå¡£¹¥°ÌÄÉÁöÁÈ¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤ëÃæ¡¢Í£°ì¡¢¸åÊý¤«¤é±Ô¤¯¿­¤Ó¤ÆÇ÷¤Ã¤¿¡£Åìµþ¥³¡¼¥¹¤Ë¤â¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¼çÀï¤Î¥ë¥á¡¼¥ë¤Ë¼ê¹Ë¤¬Ìá¤Ã¤Æ¾¡µ¡ÅþÍè¤À¡£Çã¤¤ÌÜ¤Ï¡ý¤«¤é¡û¢¥¡ù