¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¤ÎÊ¡ËÜË­»á¤¬£·Æü¤«¤é¤Î£³Æü´Ö¡¢ºå¿À¤Î²­Æì¥­¥ã¥ó¥×¤ò»ë»¡¤·¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£¾ï¾¡·³ÃÄ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï£´Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿²­Æì¹çÆ±¥­¥ã¥ó¥×¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¼ã¼ê¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ´À¤òÎ®¤¹¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀâ¤¤¤¿¡£ºå¿À¤Î¶ñ»ÖÀî¥­¥ã¥ó¥×¤ò»ë»¡¤·¤ÆÌÜ¤ËÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ·ø¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤À¡£ÇßÌî¤¬Æü¤¬Êë¤ì¤ë¤Þ¤ÇÎý½¬¤ËË×Æ¬¤·¡¢´äºê¡¢»å¸¶¡¢ÌÚÏ²¤é¤âÌÛ¡¹¤È´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡££±·³¼ó