¥ê¡¼¥°¥é¡¼¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤â¤¦1ËÜ¤¯¤é¤¤³ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿(C)Getty ImagesÏ¢Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï³Æ¶¥µ»¤ÇÇ®Àï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬´Ñ½°¤òÊ¨¤«¤»¤ëÃæ¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¥é¡¼¤ÎÂ¸ºß¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ¹¾å¤ÈÀã¾å¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤ÁÅßµ¨¸ÞÎØ¤Çµ±¤¯½÷À­¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¥ê¡¼¥°¥é¡¼