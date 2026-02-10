¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥­¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ç¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤Ï8°Ì¡¢ÃæÂ¼Ä¾´´¡Ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï15°Ì¤À¤Ã¤¿¡£