2·î8ÆüÄ«¡¢¿·³ã¸©Æîµû¾Â»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¡¢¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿30Âå½÷À­¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢55ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²á¼º±¿Å¾Ã×½ýµÚ¤Ó¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æîµû¾Â»Ô´Ø¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦ÃÄÂÎ¿¦°÷¤ÎÃË(55)¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï2·î8Æü¸áÁ°7»þÈ¾²á¤®¡¢Æîµû¾Â»Ô±öÂô¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤ÇÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢¿®¹æµ¡¤Î¤¢¤ë¸òº¹ÅÀÆâ¤ÇÃË¤Î¼Ö¤¬±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿