¡Öºå¿À½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£¹Æü¡¢µ¹ÌîºÂ¡Ëºå¿À¤Î¿·³°¹ñ¿Í¡¢¥À¥¦¥ê¡¦¥â¥ì¥Ã¥¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡áÁ°¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡á¤¬µ¹ÌîºÂÁÈ¤Ë¹çÎ®¤·½é¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£ÐÅÐÈÄ¡£¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡¦²¬¾ë²÷À¸³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡áÃÞÇÈÂç¡á¤Ï¥â¥ì¥Ã¥¿¤«¤é±¦Êý¸þ¤ËÄËÎõ¤ÊÄ¹ÂÇÀ­¤ÎÅö¤¿¤ê¤òÊü¤Ã¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡þ¡þ¡Ý¥â¥ì¥Ã¥¿¡¢¥É¥ê¥¹¤¬¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄ¡£¡ÖÈà¤é¤Ï¹çÎ®¤Ç¤¹¤Í¡¢º£Æü¤«¤é¡£¥É¥ß¥Ë¥«¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥â