¡Öºå¿À½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£¹Æü¡¢µ¹ÌîºÂ¡Ëºå¿À¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥É¥ê¥¹Åê¼ê¡Ê£³£¸¡Ë¤â½é¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢»î±¿Å¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÂÇ¼Ô£´¿Í¤Ë£²£°µå¤òÅê¤²¤Æ¡¢°ÂÂÇÀ­¤Ï£±ËÜ¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌµ»ö¤ËÅê¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ´é¤À¡£Ä¹¿È¤«¤éÎÏ¶¯¤¤Ä¾µå¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢ÊÑ²½µå¤â¿ôµå¤Û¤É³ÎÇ§¡£¶õ¿¶¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤âÃ¥¤Ã¤Æ¼ý³Ï¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡£ºòµ¨ÅÓÃæ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤¿¤á