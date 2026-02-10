¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥É¥¤¥Á¥§¡¦¥Ù¥ì¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¬ÌÏ¤ÎÉð´ïÇäµÑ¤ò¤¹¤ëÆ°¤­¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëµ­»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÂ¦¤ÏÌÔÈ¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Ãæ¤Î¼Â¸½¤Ë¡¢ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¹¤é½Ð¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¡£2025Ç¯12·î¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤«¤éÂæÏÑ¤Ø¤ÎÁí³ÛÌó111²¯¥É¥ë¡ÊÌó1Ãû7400²¯±ß¡Ë¤ÎÉð´ïÇäµÑ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÇäµÑ¤¹¤ëÉð´ï¤Ï¹âµ¡Æ°¥í¥±¥Ã¥ÈË¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ï¥¤¥Þ¡¼¥¹¡ÊHIMARS¡Ë¤äÂÐÀï¼Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢