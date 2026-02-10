¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÃË»ÒSP¤¬¡¢10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£9Æü¤Ë¶¥µ»²ñ¾ì¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥ê¥ó¥¯¤Ç¸ø¼°Îý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»°±º²ÂÀ¸¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡Ë¤ÏÂè4¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÄ´À°¡£±¦Â­¼ó¤Ë¥¹¥±¡¼¥È·¤¤Î¾å¤«¤é¥Æ¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¬¤­¡¢Îý½¬¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¶Ê¤«¤±¤ÏSP¤Ç¡¢ËÁÆ¬¤Î4²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¤ÇÃåÉ¹¤¬Íð¤ì¡¢Â³¤¯¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ÏÃåÉ¹¡£¸åÈ¾¤Î¥µ¥ë¥³¡¼¤Ï²óÅ¾¤¬È´¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤ò²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¡£Îý½¬¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢±¦Â­¤Î·¤¤Î³°Â¦¤¬8