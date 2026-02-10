¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼(C)Getty ImagesÀË¤·¤¯¤â¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â22ºÐ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥­¡¼¡¦¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë·è¾¡¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ãæ¹ñÂåÉ½¤Î¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¡ÊÃ«°¦Î¿¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥Þ¥Á¥ë¥É¡¦¥°¥ì¥â¡¼¤Ë¼¡¤°2°Ì¡£¤½¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«0.38¤Ê¤¬¤éÁ°²ó¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÆ±¶¥µ»¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì