Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊPBOC¡Ë¤È¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶ä¹Ô¡ÊBOE¡Ë¤Î¶¨ÎÏ³Ð½ñ¡×¤Ë´ð¤Å¤­¡¢Ãæ¹ñ¶ä¹Ô¥í¥ó¥É¥ó»ÙÅ¹¤Ë±Ñ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍÌ±¸µ·èºÑ¹Ô¤Î¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë