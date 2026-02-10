ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆüºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬8Æü¤Ë¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¡¦TPC¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Ç¡¼¥ë¡Ê¥Ñ¡¼71¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç½Ð¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê33¡áLEXUS¡Ë¤Ï2°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢16Ç¯¡¢17Ç¯¤ËÂ³¤¯Âç²ñ3¾¡ÌÜ¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»12¾¡ÌÜ¤òÆ¨¤·¤¿¡£4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»16¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÊÂ¤ó¤À¥¯¥ê¥¹¡¦¥´¥¿¥é¥×¡Ê26¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢1¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Ç¶þ¤·¤¿¡£¥´¥¿¥é¥×¤Ïº£µ¨2¾¡ÌÜ¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»4¾¡ÌÜ¡£²áµî¤Ë2ÅÙ¾¡Íø¤·¤¿