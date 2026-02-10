²Î¼ê¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ê72¡Ë¤¬9Æü¡¢¿·³ã¡¦ÉÄ¾ì¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÇÅß¹±Îã¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖSURF¡õSNOW¡×½éÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£1981Ç¯¡Ê¾¼56¡Ë¤«¤éËèÇ¯³«ºÅ¤·¡¢º£Ç¯¤Ç46²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡É¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶â¿§¤Î¤­¤é¤Ó¤ä¤«¤ÊÃæ¹ñÉ÷¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡ÖMisty China Town¡×¡ÖCHINESE SOUP¡×¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Á´24¶Ê¤òÈäÏª¡£¡Ö¡È¥æ¡¼¥ß¥ó¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÃæ¹ñÀÒ¤Î¥·¡¼¡¦¥æ¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤È¤¤¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤Ä¤±¤Æ