■ミラノ・コルティナオリンピック™アイスホッケー女子 予選リーグドイツ 2−1 フランス （日本時間10日、ミラノ・ロー・アイスホッケーアリーナ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、前回大会日本は金メダル3個アイスホッケー女子の予選リーグは、日本の決勝トーナメント進出へ鍵を握っていたドイツがフランスに延長戦の末に勝利。ドイツは勝ち点2が加わりトータル「5」として3位以上が確定せず。