¤­¤Î¤¦Ä«¡¢ºë¶Ì¸©´óµïÄ®¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤ò¤Ï¤Í¤Æ½Å½ý¤òÉé¤ï¤»Æ¨Áö¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢23ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤Î¤¦¸áÁ°6»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ºë¶Ì¸©´óµïÄ®¤ÎÏ©¾å¤Ç¡Ö·Ú¥È¥é¤È¼«Å¾¼Ö¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢·Ú¥È¥é¤¬Æ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ·â¤·¤¿ÃËÀ­¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Á°Êý¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤ò¤Ï¤Í¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿62ºÐ¤ÎÃËÀ­¤ÏÆ¬¤òÂÇ¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢½Å½ý