¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¹âÌÚÈþÈÁ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬3Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖÆ¼¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£