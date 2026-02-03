◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート女子1000メートル（大会4日目/現地9日）日本代表のエース郄木美帆選手が1分13秒95を記録し、全体3位となり銅メダルを獲得しました。日本代表からは郄木美帆選手、吉田雪乃選手、山田梨央選手の3選手が出場。1発勝負のこのレースで吉田選手は8組でスタートし1分16秒11で16位、山田選手が14組で登場すると1分15秒16で7位となります。そして前回北京五輪女子10