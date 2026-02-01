¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¤¬Ãæ·Ñ¤·¤¿NHK¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£2Ï¢ÇÆ¤ò¤«¤±¤ëËå¤ÎÈþÈÁ¤¬ºÇ½ª15ÁÈ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥ì¡¼¥¹¤Ë¤É¤ó¤Ê²òÀâ¤ò¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Á°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¤Û¤Ü¥ì¡¼¥¹¤ò³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î½¸ÃæÎÏ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¹âÌÚÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ä¤â¡È»ä