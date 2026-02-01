¡ÊNY»þ´Ö11:13¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:13¡Ë ¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Õ¥¹¡ãCLF¡ä11.91¡Ê-2.82-19.14%¡Ë Å´¹Ý¤Î¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Õ¥¹¡ãCLF¡ä¤¬ÂçÉý°Â¡£¼è°ú³«»ÏÁ°¤Ë£±£°－£±£²·î´ü·è»»¡ÊÂè£´»ÍÈ¾´ü¡Ë¤òÈ¯É½¤·¡¢Çä¾å¹â¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡££Å£Â£É£Ô£Ä£Á¤âÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÀÖ»ú¤ò¼¨¤·¤¿¡£ ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö£Å£Â£É£Ô£Ä£Á¤ÎÀÖ»ú¤ÏÁÛÄêÆâ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Ð²Ù¤¬Í½ÁÛ¤è¤ê¼å¤¯¡¢²Á³Ê¤È¥³¥¹¥È¤Ï³µ¤ÍÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦